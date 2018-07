Mondiali: fan-zone Parigi già completa

PARIGI, 15 LUG - Parigi si prepara all'incontro della vita. A oltre due ore dal fischio d'inizio della finale Francia-Croazia nella finale dei Mondiali di Russia 2018 la 'fan zone' dello Champ-de-Mars, dov'erano attese circa 90.000 persone ai piedi della Tour Eiffel, è già completa. Un numero più elevato degli spettatori presenti allo stadio di Mosca. "Non possiamo più accettare persone nella fan zone per motivi di sicurezza", annuncia la polizia parigina, precisando che la capienza massima dell'immenso Champ-de-Mars è già stata raggiunta. Mentre in tutta la capitale si moltiplicano le bandiere bleu-blanc-rouge e le grida dei clackson. Mentre i Bleus hanno lasciato il loro albergo a Mosca in direzione stadio, tante altre città di Francia si preparano all'evento. Anche a Lens, città di grande tradizione calcistica, nel nord del Paese, la fan zone è già straripante di gente. Per garantire la sicurezza sono stati dispiegati oltre 110.000 agenti in tutto il Paese.