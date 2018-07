Tour: Porte cade e si ritira

ROMA, 15 LUG - La 9/a tappa del 105/o Tour de France di ciclismo, in corso tra Arras e Roubaix, è stata fatale a Richie Porte. L'australiano della Bmc è stato coinvolto in una caduta del gruppo, assieme a Gerrans, Greipel, Rojas, e costretto al ritiro per la probabile rottura di una clavicola. Per Porte, uno dei favoriti per la vittoria finale a Parigi, è il terzo ritiro nelle ultime grandi corse a tappe alle quali ha partecipato: al Giro d'Italia 2015 si ritirò alla 16/a tappa, mentre al Tour de France dell'anno scorso finì a terra ancora una volta nella 9/a tappa.