Moto: Redding porta l'Aprilia a punti

ROMA, 15 LUG - Scott Redding ha chiuso al 15/o posto il GP di Germania, nona prova del Mondiale MotoGP. E' una rimonta dalla ventesima casella di partenza, ma la prima parte di gara aveva fatto sperare anche in un risultato migliore. Redding è scattato bene dalla settima fila chiudendo i primi passaggio in 13/a posizione, a ridosso del gruppo che poi avrebbe lottato per un posto tra i primi dieci. Il pilota britannico ha tenuto la posizione per due terzi di gara, finché un calo deciso nella prestazione della gomma posteriore lo ha costretto alla posizione finale. Aleix Espargaró non ha preso il via a causa del trauma riportato nella caduta nel warm up del mattino. Lo spagnolo non ha fratture, ma rimane sotto osservazione all'ospedale di Chemnitz avendo riportato una importante contusione toracica nella zona costale sinistra.