Calcio, il Catania "ritrova" Di Grazia e con il Bologna si accorda per Vassallo

C'è un caso Di Grazia? Pietro Lo Monaco dice di no. E spiega: «Il giocatore arriva lunedì (domani, ndr) in ritiro». Il fatto è che nella prima lista di nomi, 22 in tutto, convocati per visite mediche e test a Torre del Grifo, non figura proprio l'attaccante catanese doc. Oltre a Rossetti, Marchese, Pozzebon, Fornito, Semenzato e qualche altro.Spiega ancora l'amministratore delegato rossazzurro: «Una prima lista è al lavoro, avevamo previsto e dichiarato che un secondo gruppo di calciatori sarà chiamato lunedì per visite e test. In questo secondo gruppo c'è Di Grazia».

Va bene così? In realtà una frizione, pur silenziosa, c'è stata tra club e calciatore. Tanto è vero che lo stesso Lo Monaco aveva ribadito in conferenza stampa e per ben due volte: «Il Catania non schiera giocatori a fine contratto, perché il nostro progetto si fonda su basi solide, perché vogliamo fare le cose per bene, programmando una stagione che bisogna vincere. Di Grazia è un talento del nostro vivaio, un giocatore che io ho voluto come non mai quando era stato dato ad Agrigento ed è stato fatto rientrare. Adesso ha la possibilità di fare benissimo in una squadra competitiva e in cui la concorrenza sarà notevole. Ma deve rinnovare un accordo che è in scadenza. Spero non possa risentire da pressioni esterne, il Catania è casa sua».

Qualcosa di simile era successa nella stagione scorsa, ma poi tutto si è appianato. La speranza è che Di Grazia e il Catania possano continuare, anzi ricominciare, di comune accordo e senza polemica alcuna. Per il bene comune (leggi vittoria del campionato) per la valorizzazione del ragazzo che, tra l’altro, è stato inserito nella lista dei sei portacolori della campagna abbonamenti che è già cominciata (in poche ore vendute 320 tessere).

Il mercato ieri ha portato in casa Catania, dopo le firme di Marotta, Llama, Angiulli, ampiamente preventivate, anche l’accordo a titolo temporaneo con Vassallo, attaccante che arriva dal Bologna e che ieri si aggregato al gruppo al pari di Llama che ha smaltito in poche ore il volo dall'Argentina e il ritardo enorme a Roma.

Si è riaperta la possibilità di trattare il trequartista del Livorno Pasquale Maiorino, obiettivo della prima ora per un Catania che si stava legando all'allenatore Sottil che lo aveva guidato nel campionato appena vinto, in Toscana. Maiorino era arrivato a Livorno dopo aver vinto il campionato Serie C1 a Cremona, se dovesse arrivare in rossazzurro concorrerebbe per la terza vittoria in pochi... mesi. Ma sono solo voci che forse accostano il trequartista a Sottil, visto gli ottimi risultati ottenuti insieme. Dal club etneo smentiscono. Vicino alla firma anche il difensore Calapai del Carpi.

Lo Monaco e Argurio sono anche impegnati nella campagna cessioni. In questo senso l'esterno difensivo Semenzato andrà a Pordenone ritornando alla base, il centrocampista Caccetta potrebbe accordarsi con la Viterbese se i laziali dovessero sottoporgli un biennale. Ripa è sempre un obiettivo della Casertana, l'attaccante Graziano andrà alla Sancataldese di Peppe Mascara.