Lorenzo, troppa attenzione su anteriore

ROMA, 15 LUG - "Forse abbiamo sbagliato direzione con il setting della moto: ci siamo concentrati troppo nel cercare di ottenere molto grip all'anteriore e probabilmente abbiamo trascurato un po' il posteriore che alla fine ci ha pregiudicato la gara e reso impossibile lottare per il podio". E' l'ammissione di Jorge Lorenzo, dopo il sesto posto al Sachsenring, nonostante un ottimo avvio di gara. "Gara difficile, ma almeno questa volta abbiamo lottato nel gruppo di testa in un circuito dove, nel passato, non avevamo mai ottenuto dei buoni risultati - il commento di Andrea Dovizioso, settimo - Avevo una buona velocità a inizio gara però non riuscivo a guidare in scioltezza e quindi non ho potuto mantenere lo stesso passo fino alla fine. Fino a metà gara giravo con i tempi dei primi, ma poi è calata la gomma posteriore e non sono più riuscito a guidare in modo fluido ed a far scorrere la moto in centro curva".