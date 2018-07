Genoa, in ritiro l'attaccante Spinelli

GENOVA, 15 LUG - Primo allenamento nel ritiro del Genoa a Neustift per il neo attaccante rossoblù Claudio Spinelli. L'argentino è stato acquistato dal Tigre per 3,5 milioni (più una percentuale del 20% sulla eventuale rivendita). Foto, selfie e autografi per il 24enne accolto calorosamente dai tifosi genoani. Ma in casa rossoblù non è stato solo il giorno di Spinelli. La scena se l'è presa anche Romulo: "Sono davvero contento, qui c'è un progetto vincente. Ho parlato con il presidente Preziosi e il tecnico Ballardini, ho subito sentito la loro fiducia nei miei confronti", ha detto il brasiliano ex Verona. In ritiro sono arrivati anche il dg Giorgio Perinetti e il ds Mario Donatelli.