Deschamps: Meraviglioso campioni giovani

ROMA, 15 LUG - "E' meraviglioso, qualcuno è campione del mondo a 19 anni... Non abbiamo fatto un grande gioco, ma abbiamo mostrato qualità mentali. E abbiamo comunque realizzato quattro gol. Il titolo è meritato". Così il ct della Francia, Didier Deschamps, a TF1, dopo il successo nella finale mondiale. "Siamo partiti da lontano, non è stato sempre facile ma, a forza di lavoro, siamo qui, sul tetto del mondo per i prossimi quattro anni. E' stato così doloroso perdere l'Europeo due anni fa, ma ci ha fatto bene. Questo momento è dei giocatori".