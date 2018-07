ROMA, 15 LUG - E' ufficiale: Jorge Sampaoli non è il più il commissario tecnico della Nazionale argentina. Lo ha ufficializzato la Federcalcio locale (Afa), con una nota sul proprio sito in cui non fornisce ulteriori particolari, se non che vanno via anche il preparatore fisico Jorge Desio e l'analista video Matias Manna.