Ronaldo: tifosi in attesa al JMedical

TORINO, 16 LUG - Tifosi della Juventus davanti al JMedical, a Torino, dove questa mattina sono in programma le viste mediche di Cristiano Ronaldo. Sono già un centinaio i sostenitori bianconeri, provenienti anche da fuori città, assiepati davanti al centro medico, prima tappa dell'attaccante portoghese che alle 18.30 verrà presentato alla stampa. Un evento mondiale, nella sala Gianni e Umberto Agnelli dell'Allianz Stadium, al quale si sono accreditati trecento giornalisti e operatori tv. La zona dove è previsto l'arrivo del giocatore è presidiata da forze dell'ordine e steward. Per accedere al piazzale davanti al JMedical i tifosi devono superare i controlli ai metal detector allestiti per l'occasione.