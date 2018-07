Francia campione:'vittoria all'italiana'

ROMA, 16 LUG - "Didier è molto intelligente nella gestione del gruppo. All'Europeo aveva giocato in modo diverso, oggi si è focalizzato sulla difesa, ha imparato a sfruttare il contropiede, molto all'italiana, merito dei tanti anni passati da voi. Poi è bravo a motivare i giocatori, farli sentire sempre importanti". Igor Tudor, ospite di 'Radio anch'io Sport' ha riconosciuto i meriti del Ct francese Deschamps, suo compagno ai tempi della Juventus "La Croazia ha perso perché la Francia è stata migliore di noi - ha aggiunto l'ex tecnico dell'Udinese sulla finale del Mondiale - Poi ci sono i dettagli, come quel rigore che si poteva non dare. Ma loro hanno fatto 4 gol. Però voglio fare i complimenti ai nostri ragazzi che hanno disputato un grande mondiale, con tanta qualità umana ed orgoglio. Nel primo tempo abbiamo dominato, loro hanno giocato solo in contropiede, ma basta un colpo del campione - vedi i gol di Pogba e Mbappé - per rovesciare una partita".