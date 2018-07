Golf: LPGA, 1/a volta della Suwannapura

ROMA, 16 LUG - Thidapa Suwannapura supera al play-off la statunitense Brittany Lincicome e vince il Marathon Classic conquistando il primo titolo in carriera sul LPGA Tour. "E' una vittoria - la gioia della 25enne thailandese - che significa molto. In questi giorni ho giocato davvero bene dimostrando di poter essere in grado di competere con le migliori giocatrici al mondo". Sul percorso dell'Highland Meadows Golf Club (par 71), a Sylvania nell'Ohio, è arrivato il terzo successo stagionale sul massimo circuito statunitense da parte di una giocatrice tailandese. Dopo quelli ottenuti dalle sorelle Jutanugarn ecco quello della Suwannapura. Che ha dovuto attendere 120 gare prima di festeggiare sul LPGA Tour. Un'attesa lunghissima, interrottasi al Marathon Classic.