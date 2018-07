Atletica: festa per iridati 4x400 U20

FIUMICINO, 16 LUG - Accoglienza festosa questa mattina, al rientro, all'aeroporto di Fiumicino per la staffetta 4x400 maschile, vincitrice ieri di uno storico oro per l'Italia dell'atletica ai Campionati Mondiali under 20 di Tampere. Cori e festeggiamenti per la spedizione azzurra ed i campioni del mondo Andrea Romani, Alessandro Sibilio e Lorenzo Benati (che ha corso in batteria) che, con Edoardo Scotti e Klaudio Gjetja, rientrati su Milano, hanno corso con il record italiano di 3:04.05, primato mondiale stagionale. Battuti gli squadroni degli Stati Uniti e della Gran Bretagna. La squadra azzurra guidata dal Direttore Tecnico del settore giovanile e allo sviluppo Stefano Baldini ha chiuso con 12 piazzamenti tra i primi otto, mai così tanti in questo evento iridato. Ma complessivamente sono stati ottenuti ben 18 record personali dagli azzurrini. E per la prima volta il "4 su 4": tutte e quattro le staffette hanno raggiunto la finale.