Mondiali:Putin,visti a fan in tutto 2018

MOSCA, 16 LUG - La Russia estenderà il regime senza visti introdotto in occasione dei Mondiali per i tifosi stranieri fino alla fine del 2018. Lo ha detto Vladimir Putin dopo la fine dei Mondiali, conclusisi ieri dopo il trionfo della Francia sulla Croazia allo stadio Luzhniki di Mosca. "Penso che faremo questo - ha detto Putin -: ai tifosi stranieri in possesso del passaporto del tifoso daremo un visto a entrata multipla valido fino alla fine dell'anno". Il passaporto del tifoso è il documento con il quale i tifosi stranieri in possesso di un biglietto per i Mondiali hanno potuto visitare la Russia senza il visto.