Calcio, entra nel vivo il lavoro del Catania per tornare in B

Oggi arriverà al Torre del Grifo, nel ritiro del Catania, il secondo scaglione di calciatori che sono tesserati. Buona parte di loro è destinata ad andare via per più motivi. Non rientrano nei piani del club e nella strategia tecnica di Andrea Sottil. Il numero di over, alla fine del mercato, deve comprendere solo 14 giocatori. Chi dovesse rimanere e non rientra nei quadri, verrà collocato fuori lista. Il regolamento della Serie C è un cappio al collo, non si può andare oltre quel numero e allora bisogna fare delle scelte.

La squadra comincia proprio oggi il ritiro vero e proprio. Nei precedenti tre giorni sono state sostenute visite mediche, test, e allenamenti sul campo del Village. Si andrà avanti fino alla vigilia dell’esordio stagionale tra doppie sedute, analisi tecniche, amichevoli e video. Senza perdere di vista le sedute di pesi e ogni altro lavoro che servirà per presentare un gruppo molto rinnovato ai nastri di partenza della Serie C meridionale.

Ieri si è allenato anche Ciccio Lodi che aveva saltato un paio di test (per un permesso speciale), il fantasista rientra nel gruppo per prendere in mano il Catania e condurlo con fantasia, assist e gol in Serie B dopo il tentativo andato a vuoto nella stagione appena conclusa.

Ancora nella giornata di ieri la squadra è andata in campo curando il possesso palla. Prima, il tecnico Sottil (che ha scandito ogni mossa sul campo con precisione e guardando spesso l’orologio per far rispettare i tempi imposti dal suo programma) ha fatto svolgere due piccole partite per assemblare i giocatori e osservare il movimento dei vari reparti, il dialogo tra difesa, centrocampo, attacco. Alla fine una partitella libera per far scaricare il lavoro duro del ritiro che sta per entrare nel vivo.

L’attaccante Alessandro Marotta ieri ha festeggiato, proprio a Catania e in ritiro, il suo compleanno numero 32. Arrivato a Catania venerdì e accolto come un possibile protagonista, Marotta si è subito inserito nel gruppo nonostante sia stato un avversario acerrimo dei rossazzurri qualche settimana fa nei due scontri con il Siena che hanno animato le semifinali dei play off. Ieri ha ricevuto direttamente sul campo di allenamento gli auguri dei nuovi compagni di squadra (e sui social anche quelli dei tifosi; sul sito la nota della società etnea).

Oggi aspettiamo che Andrea Di Grazia si rimetta in gruppo e possa firmare il rinnovo perché lo vediamo come uno dei protagonisti possibili della stagione. Vedremo quali saranno gli sviluppi. Nel secondo scaglione di calciatori entrano tra gli altri Rossetti e Fornito che sono destinati a partire. Alla comitiva intanto sono aggregati alcuni giovani, anche coloro che hanno firmato il primo contratto da calciatori del Catania: Bonaccorsi, Schisciano, Rizzo sono tra questi e dopo il ritiro, la società deciderà se tenerli tra gli under o se permettere loro di giocare altrove per accumulare minuti ed esperienza.

Alla fine della settimana, è possibile che il Catania giochi la prima amichevole, ma è ancora tutto da confermare. Certamente entro una decina di giorni, come è ormai consuetudine, affronterà l’Equipe Sicilia che è la squadra dei disoccupati isolani (con qualche giocatore di C e molti provenienti dalle esperienze vissute in Serie D) diretta da Umberto Calaiò, fratello dell’ex centravanti del Catania, Emanuele, che è in ritiro con il Parma e che l’altro giorno nel test con i ducali è andato a segno due volte. Poi seguiranno amichevoli più impegnative. Come da programma estivo.