Ronaldo:"Applausi rovesciata fantastici"

TORINO, 16 LUG - Sì, c'è anche l'applauso dei tifosi bianconeri a Torino al suo gol in rovesciata con la maglia del Real tra le motivazioni che hanno spinto il portoghese a scegliere la Juve: lo ha ammesso lo stesso Cristiano Ronaldo, nella sua conferenza di presentazione. "Quell'applauso, quel momento, è stato davvero fantastico. Ringrazio tutti i tifosi presenti quella sera e anche tutti quelli che mi hanno accolto cosi' calorosamente oggi, qui a Torino". "So che tutte le squadre vogliono vincere la Champions: la Juve può raggiungerla - aggiunge Ronaldo -. Lotteremo per tutte le competizioni, la Champions è molto difficile da vincere ma io penso di poter aiutare questa squadra che, negli ultimi anni, è andata molto vicina. Le finali sono molto difficili, spero di portare fortuna alla Juve in Europa".