Stadio Roma: Baldissoni, iter è a posto

ROMA, 17 LUG - "Novità riguardo al nuovo stadio della Roma? Veniamo da alcune settimane in cui c'è stata molto attenzione mediatica, ma non è stata un'indagine sullo stadio, gli inquirenti hanno specificato che non hanno riscontrato vizi all'interno dell'iter. Noi manteniamo la nostra fiducia e ribadiamo il diritto di vederlo realizzato nel più breve tempo possibile, non solo nell'interesse della Roma, ma anche della città". Così il dg della Roma Mauro Baldissoni alla presentazione dell'accordo di partnership triennale tra il club e 'La Molisana'. Il dirigente giallorosso si è soffermato anche su possibili effetti del decreto dignità, che vieta la pubblicità da parte delle aziende del settore legato alle scommesse. "I contratti in essere sono stati realizzati prima - ha precisato Baldissoni in riferimento all'accordo col bookmaker online Betway -. L'accordo con Snai terminava il 30 giugno, nei primi giorni di luglio abbiamo annunciato il nuovo accordo. Ora è uscito il decreto, ci adegueremo alla volontà del legislatore".