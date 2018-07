ROMA, 17 LUG - Lorenzo Sonego è stato eliminato al primo turno dello "SkiStar Swedish Open", (montepremi di 501.345 euro, terra rossa) torneo Atp in corso a Bastad, in Svezia. Il 23enne torinese ha ceduto per 6-4 3-6 6-1 allo spagnolo Fernando Verdasco, numero 33 del ranking mondiale e quinta testa di serie.