ROMA, 17 LUG - Dopo Martina Trevisan anche Francesca Schiavone esce al primo turno del torneo Wta di Gstaad, in Svizzera. La 38enne milanese, numero 391 del ranking mondiale e in tabellone grazie ad una wild card, è stata battuta per 6-3 6-2 dall'australiana Samantha Stosur, numero 73 Wta e quinta favorita del seeding.