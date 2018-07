(ANSA) NAPOLI, 17 LUG - "Lo scudetto? Ancelotti è il nostro uomo in più, per la squadra, la società e la città. Vogliamo lottare più dell'anno scorso per realizzare il sogno". Lo ha detto Amadou Diawara, centrocampista guineano del Napoli, che oggi compie 21 anni. Diawara, intervistato da Kiss Kiss Napoli nel ritiro di Dimaro, lancia anche le ambizioni in Champions del Napoli: "Una grande squadra - ha detto - deve puntare a tutte le competizioni, Ancelotti ci inculcherà la sua mentalità vincente".