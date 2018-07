Vela: Mondiale TP52,Azzurra subito bene

CASCAIS (PORTOGALLO), 17 LUG - Previsioni di vento rispettate, tra i 20 e i 25 nodi da nordovest, oggi a Cascais per il primo giorno di regate del Mondiale della classe TP52, valido come terza prova della 52 Super Series e supportato da Rolex. Nelle acque dell'Atlantico si è riproposto l'appassionante duello tra Azzurra e Quantum, che hanno vinto una regata a testa mentre l'avversario diretto ha chiuso al secondo posto. Azzurra ha vinto la prima prova con grande autorevolezza mentre nella seconda la barca di Alberto e Pablo Roemmers con grande determinazione e abilità di manovra, con vento sostenuto e onda ripida, ha potuto recuperare dopo una partenza non perfetta e concludere al secondo posto dietro agli statunitensi di Quantum, in un avvicendarsi di posizioni con Sled e Alegre. Terzo posto per Platoon a pari punti con Alegre, quarto.