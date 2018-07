'Campioni non francesi',Mendy non ci sta

PARIGI, 18 LUG - Lapidaria risposta di Benjamin Mendy, uno dei 23 campioni del mondo della nazionale francese, al moltiplicarsi dei rilievi più o meno acidi sui social network rispetto alle origini dei Bleus. Su Twitter, l'agenzia 'Sporf' aveva pubblicato una lista dei giocatori della squadra campione del mondo affiancando ad ognuna di essi la bandiera del Paese d'origine. Secca la replica di Mendy che sempre su Twitter ha pubblicato una nuova lista dei calciatori affiancando questa volta ad ognuno il tricolore bleu-blanc-rouge. "Fixed", "Corretto", ha scritto ironicamente nel cinguettio. Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha dichiarato che "l'Equipe de France assomiglia all'Equipe d'Afrique"; il presidente centrista dell'Udi, Jean-Christophe Lagarde, ha annunciato che lo denuncerà perchè reo di gettare un'ombra "razziale sul Mondiale". L' ex presidente Usa Barack Obama durante un discorso in omaggio a Nelson Mandela a Johannesburg, ha parlato della squadra francese in termini positivi, prendendola ad esempio.