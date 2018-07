Cip, le preoccupazioni di Pancalli

ROMA,18 LUG- "Sono in attesa di poter parlare con il sottosegretario Giorgetti perché noi siamo in acque libere nell'affollato oceano e ci sono onde di risacca di altre imbarcazioni che rischiano di far cappottare la nostra barchetta". cosi il n.1 del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, alla presentazione della spedizione azzurra agli Europei di atletica leggera paralimpica "Rispettoso delle istituzioni, ho mandato una richiesta di incontro agli interlocutori privilegiati per l'ente che rappresento: l'onorevole Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Marco Bussetti, la ministra della Salute Giulia Grillo, il ministro della Famiglia e della Disabilità Lorenzo Fontana - spiega Pancalli -. A oggi ho incontrato solo quest'ultimo. Spero di potermi sedere quanto prima con il sottosegretario Giorgetti per mettere in fila tutta una serie di cose, perché il nostro movimento è esploso e sta affrontando mille ostacoli".