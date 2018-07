Napoli: presentata la nuova maglia

(ANSA) NAPOLI, 18 LUG - Un cartone animato con Hamsik che sfida una pantera. Il Napoli lancia così la nuova maglia per la prossima stagione, la "Kombat", che evidenzia tra le trame del tessuto il volto di una pantera. Nel breve cartone animato di lancio, il capitano azzurro assieme alla versione "cartoon" di Callejon, Milik, Zielinski e Allan, vaga per una periferia degradata alla ricerca di una pantera per affrontarla. Il lancio della nuova maglia coincide con l'annuncio dell'accordo siglato tra il Napoli e Amazon, grazie al quale il club azzurro sarà il primo al mondo a lanciare un proprio brandstore. "Il Napoli - spiega il presidente De Laurentiis - si colloca ormai stabilmente tra le prime 20 squadre del ranking Uefa, e può contare su oltre 40 milioni di tifosi e 120 milioni di simpatizzanti nel mondo. Per noi è molto importante metterli nella condizione di poter acquistare agevolmente i nostri prodotti e Amazon è straordinaria nella sua efficiente distribuzione e gestione degli ordini".