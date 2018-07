Monchi, per Alisson offerta importante

ROMA, 19 LUG - "E' arrivata un'offerta fuori mercato, molto, molto importante: abbiamo valutato i pro e i contro e deciso di trattare col Liverpool". Così il ds della Roma, Monchi, spiega la scelta di cedere il portiere Alisson al Liverpool per 75 milioni ("ma l'accordo non è ancora concluso"). "Per me non è una rinuncia all'ambizione - ha detto il dirigente spagnolo alla presentazione di Justin Kluivert - L'altr'anno avevamo ceduto Salah, e abbiamo fatto la miglior stagione degli ultimi dieci anni: questa società è ambiziosa, ma con testa..."