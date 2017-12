Massoneria: Bindi,interviene su processi

ROMA, 22 DIC - -"Con il sequestro non è stato possibile venire in possesso degli elenchi effettivi degli iscritti perché presso le sedi ufficiali forse neanche ci sono" e comunque "non consentono di conoscere un'alta percentuale di iscritti, occulti grazie a generalità incomplete, inconsistenti o generiche. Il vincolo di solidarietà tra fratelli consente il dialogo tra esponenti mafiosi e chi amministra la giustizia, legittima richieste di intervento per mutare il corso dei processi e impone il silenzio" come emerge "in un caso di estrema gravità". Lo scrive la presidente della commissione Antimafia, Rosy Bindi, nella relazione che viene presentata oggi alla stampa.