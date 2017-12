Mammone e Fuzio al vertice Cassazione

ROMA, 22 DIC - Giovanni Mammone, 67 anni, di Avellino, è il nuovo primo presidente della Cassazione. Mentre Riccardo Fuzio, 67 anni, di Andria (Bari), è stato nominato procuratore generale della Suprema Corte. A sceglierli, il plenum del Csm in una seduta straordinaria presieduta dal capo dello Stato. La nomina di Mammone, che succede a Giovanni Canzio e che attualmente è segretario generale della Cassazione, è passata all'unanimità. Quella di Fuzio, invece, è stata decisa a maggioranza. Sedici i voti a favore, mentre nove sono andati al Pg di Roma Giovanni Salvi. Fuzio, che ora è avvocato generale in Cassazione, prende il posto di Pasquale Ciccolo, che come Canzio va in pensione.