Forteto: arrestato il 'guru' Fiesoli

FIRENZE, 23 DIC - Il 'guru' della comunità Il Forteto, Rodolfo Fiesoli, 76 anni, è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione dell'ordine di carcerazione a seguito della condanna divenuta definitiva dopo il pronunciamento ieri della Cassazione che ha in buona parte confermato il verdetto della corte di Appello di Firenze per accuse di violenze su minori ospitati nella comunità da lui creata. Fiesoli, che deve scontare una pena residua di 14 anni e 8 mesi, è stato portato prima in caserma a Pontassieve, dopo essere stato prelevato nella sua abitazione di Pelago, quindi dopo la fotosegnalazione, ne è stato disposto il trasferimento al carcere fiorentino di Sollicciano. L'uomo ha avuto un malore e per questo è stato portato all'ospedale di Ponte a Niccheri per una visita. Ai carabinieri che stamani si sono presentati nella sua abitazione, Fiesoli è apparso sorpreso: non si aspettava l'ordinanza di esecuzione della pena. E' rimasto in silenzio e ha riempito una borsa con i suoi effetti personali seguendo poi i militari.