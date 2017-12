Hamsik, felice di aver superato Diego

NAPOLI, 24 DIC - "Sono stati momenti indimenticabili, sono felice di aver superato il record di gol di Diego". Lo scrive sul suo sito Internet Marek Hamsik il giorno dopo la rete decisiva alla Samp che gli ha permesso di diventare il miglior marcatore della storia del Napoli. "La cosa importante è aver battuto la Sampdoria e ho indossato subito i parastinchi col numero 116 che i miei compagni mi hanno regalato per festeggiare l'evento. Abbiamo chiuso con una grande vittoria e avremo un bel Natale". Hamsik ha festeggiato oggi con i compagni a Castel Volturno prima dell'allenamento che è cominciato con un video di gruppo della rosa con i cappellini di Babbo Natale per fare gli auguri ai tifosi". Felice per lo slovacco anche Dries Mertens che ha scritto su Twitter: "Auguri capitano ma adesso tocca a te per l'assist" facendo riferimento in maniera scherzosa al suo passaggio decisivo per la rete di Hamsik. (ANSA).