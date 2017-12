Navalni,'forte per correre contro Putin'

MOSCA, 24 DIC - Il blogger e oppositore politico russo Alexiei Navalni ha affermato di avere raccolto abbastanza sostegno da essere autorizzato a presentarsi alle prossime elezioni presidenziali di marzo contro Vladimir Putin, malgrado sia ancora formalmente interdetto per via delle sue condanne per corruzione. Lo ha annunciato lui stesso ad una manifestazione in suo sostegno a Mosca. I suoi sostenitori si sono radunati in 20 città russe per appoggiare la raccolta delle firme necessario ad appoggiarne la candidatura. Parlando da un tendone sulle rive della Moscova, sotto la neve, Navalni, citato da vari media, ha definito il capo del Cremlino, che in primavera correrà per un quarti mandato, un "cattivo presidente".