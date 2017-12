3 morti in rogo,ipotesi omicidi-suicidio

SALERNO, 28 DIC - Tre persone, una donna di 82 anni e i due figli, sono morte nell'incendio della loro abitazione la scorsa notte a Mercato San Severino (Salerno), in via Tommaso Sanseverino, nel centro della città. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri che indagano sulle cause dell'incendio c'è quella di un gesto deliberato. Sembra che il figlio minore della donna soffrisse di crisi depressive, quindi non si esclude che possa aver appiccato il fuoco provocando la sua morte e quella dei familiari, deceduti - presumibilmente - a causa delle esalazioni. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, i tre erano già deceduti.