Serie A: Fiorentina-Milan 1-1

FIRENZE, 30 DIC - Fiorentina-Milan 1-1 nell'anticipo delle 12.30 della 19/a giornata, ultima del girone d'andata, di Serie A. Primo tempo poco spettacolare, meglio la Fiorentina che ha colpito una traversa con Gil Dias e che ha impegnato Gianluigi Donnarumma, rientrato tra i pali dopo aver saltato il derby di Coppa Italia, in almeno in un altro paio di occasioni. Il Milan si fa vedere al 51' con un tiro a giro di Suso. Al 71' Fiorentina in vantaggio: cross dalla sinistra di Biraghi e colpo di testa vincente di Simeone. Il Milan pareggia tre minuti dopo con Calhanoglu, entrato nella ripresa al posto di Borini, che ribadisce in rete da pochi passi un tiro di Suso respinto malamente da Sportiello. Fiorentina sesta a 27 punti, Milan nono a quota 25.