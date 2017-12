Salvini, sono orgogliosamente populista

MILANO, 30 DIC - "Renzi mi ha attaccato e ha detto che sono un populista: sì, ne sono orgoglioso, se essere populista significa essere in mezzo alla gente e cercare di risolvere i suoi problemi. Preferisco ascoltare la gente normale che non risolvere i problemi di banchieri e finanzieri". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un video sulla sua pagina Facebook. "Sono orgogliosamente populista - dice -. E se questa Europa non funziona, si cambia. E se non vuole cambiare, si saluta. Ce l'ha ordinato il medico di morire di fame, immigrazione e regole europee? No. O le regole europee cambiano o salutiamo".