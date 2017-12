Orlando,dati confortanti processo civile

LA SPEZIA, 30 DIC - Brindisi di fine anno per il ministro della Giustizia Andrea Orlando stamani con gli iscritti e i militanti presso la sede del Partito Democratico della Spezia, la sua città. Nell'occasione Orlando ha fatto un bilancio dell'esperienza di cinque anni di Governo, prima come ministro dell'Ambiente e poi della Giustizia. "Il lavoro del ministero della Giustizia è stato un terzo dell'attività parlamentare di questi anni" ha detto Orlando ricordando le riforme del processo civile e penale e le nuova normativa su ecoreati e caporalato. "Su processo civile ci sono dati confortanti, siamo passati da 512 giorni di durata agli attuali 360. Continuando con questo trend saremo in linea con gli altri paesi europei. Siamo partiti con 6 milioni di cause pendenti nei tribunali e ora siamo a 3 milioni. Siamo tornati ad assumere giovani nella magistratura e in cancelleria, in un anno oltre 300 mila ragazzi hanno fatto domanda per 800 posti".