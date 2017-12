Muore investito a gara moto,2 denunciati

OTTOBIANO (PAVIA), 30 DIC - I carabinieri hanno denunciato a piede libero per omicidio colposo e omissione di soccorso due francesi, uno di 30 anni e l'altro minorenne, per l'incidente che al kartodromo South Milano di Ottobiano è costato la vita a Bruno De Paoli, 68 anni, di Cilavegna. Intorno alle 15 del 29 dicembre, De Paoli, che era sbandieratore, è stato investito dai motociclisti che stavano effettuando giri di prova e che hanno proseguito la loro corsa senza fermarsi. I carabinieri hanno ordinato la chiusura dell'impianto, poi hanno avviato i rilievi e le indagini per identificare i responsabili dell'investimento. Dopo aver controllato tutti i motocicli impegnati e aver sentito alcuni testimoni, hanno accertato che l'uomo era stato investito e fatto cadere da una Ktm condotta dal 30enne, dopo di che era sopraggiunta la Yamaha del minore che l'aveva travolto. I due, viste le verifiche in corso e ormai certi che sarebbero stati smascherati, dopo alcune ore hanno ammesso le loro responsabilità.