Trump, soldi gente spesi per terrorismo

ROMA, 31 DIC - "Grandi proteste in Iran. La gente finalmente ha capito che i loro soldi e il loro benessere viene sperperato per il terrorismo". Così il presidente americano Donald Trump ha commentato su Twitter le manifestazioni in Iran. "Sembra che gli iraniani non ne possano più. Gli Usa vigilano su eventuali violazioni dei diritti umani", ha aggiunto.