Rohani, popolo è libero di manifestare

TEHERAN, 31 DIC - "Il popolo iraniano è libero di manifestare". Lo ha detto il presidente dell'Iran Hassan Rohani nel primo discorso alla nazione da quando sono iniziate le proteste in tutto il paese quattro giorni fa. Il popolo dell'Iran non si preoccupa solo per l'economia ma anche per la corruzione e e la trasparenza del governo, ha aggiunto il presidente invitando le autorità ad "autorizzare le manifestazioni e le proteste legali". "La critica è diversa dalla violenza e dalla distruzione della proprietà pubblica", ha detto Rohani.