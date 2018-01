Seul: riavviare il dialogo con Pyongyang

PECHINO, 2 GEN - La Corea del Sud accoglie con favore l'apertura di Pyongyang sulla presenza della Corea del Nord alle olimpiadi invernali di Pyeongchang, come annunciato ieri dal leader Kim Jong-un. Il presidente sudcoreano Moon Jae-in invita i ministeri dell'Unificazione e dello Sport "a dare rapidamente seguito a misure per riavviare un dialogo Nord-Sud" sulla partecipazione della delegazione nordcoreana. Moon, nella prima riunione di gabinetto del 2018, sottolinea però poi che il "miglioramento dei rapporti non può essere separato" dal nodo nucleare.