Lo show di Bolle su Rai1 sfiora i 5 mln

ROMA, 2 GEN - Roberto Bolle - Danza con me, lo show con cui Rai1 ha aperto il 2018, ha sfiorato i 5 milioni di spettatori (4 milioni 860 mila), pari al 21.5%, vincendo la serata. Tra i momenti più toccanti, la storia di Ahmad Joudah, giovane ballerino siriano perseguitato dall'Isis e contrastato dalla famiglia, che ha danzato con Bolle sulle note di Inshallah di Sting, in studio con la sua band. Tra gli ospiti, Tiziano Ferro, Fabri Fibra e il "re del jookin" Lil Buck, alla prima esibizione in Italia. A tenere le fila del racconto, un inaspettato Marco D'Amore. "Lo spettacolo di Bolle è uno straordinario esempio di tv di qualità da parte del servizio pubblico. Uno splendido prodotto televisivo, ma anche e soprattutto un racconto artistico di grande livello, che il risultato degli ascolti ha premiato in tutto e per tutto", dice il dg Rai Mario Orfeo. "Per la Rai è una partenza d'anno straordinaria, dopo il grande successo dell'Anno che Verrà". Risultati che "confermano la bontà delle scelte fatte durante l'estate".