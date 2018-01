2,6 mln in viaggio per la Befana, +10%

ROMA, 3 GEN - Circa 2 milioni e 662 mila italiani (+10,7% rispetto al 2017) saranno in movimento durante il week end dell'Epifania. Nel 95,2% dei casi la destinazione sarà l'Italia, mentre per il restante 4,8% verranno privilegiate mete estere. "Le previsioni sul movimento turistico per la festività dell'Epifania mostrano un Paese che torna ad essere prudentemente ottimista", dice il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca alla lettura dei risultati dell'indagine realizzata con il supporto dell'istituto ACS Marketing Solutions. Il giro di affari si attesterà sui 577 milioni di euro (contro i 437 dell'Epifania 2017, +32%). L'alloggio preferito sarà la casa di parenti o amici nel 32,7% dei casi (36,7% lo scorso anno), seguito dall'albergo con il 26,1% (rispetto al 20,1% del 2017). Moltissimi italiani (il 47,9%, contro il 28,3% dello scorso anno) hanno prenotato o intendono prenotare la vacanza utilizzando il sito internet dell'albergo o contattando la struttura tramite telefono o e-mail (45,2% vs 12,8%).