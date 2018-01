Incendio Pavese, chiusi negozi e aziende

PAVIA, 4 GEN - In seguito all'incendio sviluppatosi nella notte in un capannone a Corteolona e Genzone, nel Pavese, il sindaco di Inverno e Monteleone Enrico Vignati ha ordinato ai cittadini residenti nelle zone circostanti (nello specifico Cascina San Giuseppe, Cascina Colombara e Cascine di Sotto) a restare in casa e a mantenere chiuse porte e finestre. L'ordinanza riguarda anche le attività commerciali e industriali. Nell'ordinanza si precisa che "i prodotti ortofrutticoli derivanti dalla coltivazione dei terreni posti al di fuori della zona interessata ma in zone immediatamente prospicienti, dovranno essere sottoposti prima della consumazione ad accurato lavaggio in acqua corrente e potabile". L'ordinanza prevede il divieto di pascolo delle bestie e la diffida all'utilizzo di foraggi eventualmente esposti alla ricaduta da combustione.(ANSA).