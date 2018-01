Mercato ottimista, Milano sale fino 2%

MILANO, 4 GEN - Avvio d'anno all'insegna dell'ottimismo per le Borse europee con Milano che tocca quota 22.324 ma resta ancora ampiamente lontani da massimi. Il Ftse Mib è comunque la maglia rosa arrivando a toccare un rialzo del 2%. A dare slancio al listino gli acquisti su Fca che in corso di seduta ha superato i 17 euro salendo a +9%. Il titolo è stato sospeso per eccesso di rialzo. Il comparto dell'auto corre in Europa dopo i dati sulle vendite negli Stati Uniti a dicembre, calate sì ma meno delle attese del mercato. Tra gli altri in luce Cnh (+2,45%) con Deutsche che la promuove a buy. Acquisti sostenuti anche su Exor (+4,25%) e Saipem +2,51%. E resta sui massimi il petrolio: 61,83 dollari per il barile Wti.