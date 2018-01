Morti monossido:funerale unico Alex-Luca

VICENZA, 4 GEN - Ci sarà un funerale unico, domani, per l'addio ad Alex Ferrari e Luca Bortolaso, i due ragazzi vicentini di 21 anni, legati sentimentalmente da più di un anno, morti martedì scorso per le esalazioni di monossido di carbonio in una villetta di montagna a Ferrara di Monte Baldo (Verona). Per volere dei familiari, il rito funebre si terrà ad Arzignano (Vicenza), nella chiesa di San Giovanni Battista. Le due parrocchie di provenienza dei ragazzi, a Bagnolo di Lonigo, dove viveva Luca, e nella frazione di San Bortolo di Arzignano, quella di Alex, sarebbero state troppo piccole per ospitare la folla di parenti, amici e conoscenti che arriveranno da tutto il vicentino. Su questa decisione non è arrivata nessuna opposizione da parte dei parroci delle due unità pastorali, che celebreranno assieme il rito funebre. Nell'incidente nelle casa vacanze si erano salvate dal monossido due amiche dei ragazzi, che dormivano in una stanza diversa.