Fca chiude corsa in Borsa a +8%, record

MILANO, 4 GEN - Seduta di violento rialzo per Fca in Piazza Affari: il titolo ha concluso in aumento dell'8,3% a 16,8 euro al suo massimo storico di chiusura, dopo aver superato in corso di seduta anche quota 17 euro. Forti gli scambi, pari al triplo rispetto alla vigilia, con un effetto trascinamento su Exor (+6,8%) e Ferrari (+4,1%) grazie soprattutto alle prospettive negli Stati Uniti, con gli analisti che vedono il gruppo come quello che meglio può usufruire della solidità del mercato Usa e un rafforzamento delle ipotesi di 'deal'.