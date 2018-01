Calenda,abolire canone Rai presa in giro

ROMA, 5 GEN - L'abolizione del canone Rai sarebbe una ''partita (presa) di (in) giro". Lo afferma il ministro dello Sviluppo, Carlo Calenda in un Tweet. "Spero - scrive facendo riferimento ad una indiscrezione riportata oggi da Repubblica - che l'idea di abolire il canone Rai sostituendolo con un finanziamento dello Stato non sia LA proposta del @pdnetwork x campagna elettorale come riportato da @repubblica. I soldi dello Stato sono i soldi dei cittadini e dunque sarebbe solo una partita (presa) di (in) giro".