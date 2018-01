Verdone tra donne, social e musical

ROMA, 5 GEN - Donne, social, un pizzico di musical e risate in 'Benedetta follia', ultimo film interpretato e diretto da Carlo Verdone in sala dall'11 gennaio con Filmauro in 700 copie. Coprotagonista una perfetta Ilenia Pastorelli nei panni di Luna, ragazza di borgata che 'riesuma', in qualità di improvvisata commessa, il suo troppo spento principale, ovvero Guglielmo (Verdone), proprietario di un prestigioso negozio di arredi sacri al centro della Capitale. E non manca neppure una Roma ideale, quella raccontata da Verdone in questa commedia ("quella che vorrei vedere" dice il regista). Guglielmo è stato appena lasciato dopo 25 anni dall'amata moglie Lidia (Lucrezia Lante della Rovere) che si è innamorata di una donna. Quando entra con forza la vitale popolarità di Luna, la vita di Guglielmo cambia del tutto. È lei ad introdurlo al mondo dei siti di incontri ed è sempre lei a fargli provare, seppur involontariamente, l'ecstasy.