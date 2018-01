Boldrini, Carta amata da italiani

ROMA, 5 GEN - "La nostra Costituzione dimostra molto meno dei suoi 70 anni, ed è amatissima dagli italiani. Come si è visto in occasione del referendum". Lo ha detto la presidente della Camera Laura Boldrini in occasione della sua visita al museo della Liberazione di Roma, in via Tasso. Con la presidente della Camera si è sfogata la partigiana Tina Costa, a proposito del rientro in Italia della salma di Vittorio Emanuele III di Savoia: "Sono rimasta ferita. E' stata una pugnalata al cuore. Quello ha tradito l'Italia, non doveva tornare".