Serie A: Fiorentina-Inter 1-1

ROMA, 5 GEN - Fiorentina-Inter finisce 1-1 (0-0) all'Artemio Franchi. I nerazzurri passano in vantaggio al 10' della ripresa e resistono al forcing dei viola fino ai minuti di recupero quando (46' st) Simeone concretizza il lungo forcing viola e pareggia la partita. Grazie al punto conquistato questa sera nell'anticipo della 20/a giornata della Serie A la squadra di Spalletti si porta a quota 42 punti in classifica a 6 lunghezze dal Napoli capolista ed a 5 dalla Juventus, in attesa delle partite di domani (Napoli-Verona e Cagliari-Juventus).