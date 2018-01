Twitter, non blocchiamo leader

WASHINGTON, 6 GEN - "Bloccare un leader mondiale su Twitter o rimuovere i suoi tweet controversi nasconderebbe informazioni importanti che la gente dovrebbe poter vedere e discutere. E non zittirebbe quel leader ma certamente ostacolerebbe la necessaria discussione sulle sue parole e azioni": cosi' Twitter, pur senza nominare il presidente Usa, risponde agli appelli per bandire Donald Trump dal sito per i suoi controversi cinguettii, tra cui quello di sfida nucleare al leader nordcoreano. Prevale "l'interesse pubblico".