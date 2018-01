Morto Romano Tamberlich, una vita al Tg1

ROMA, 6 GEN - E' morto a Roma Romano Tamberlich, già vicedirettore del Tg1 e curatore di rubriche storiche della testata come Tv7 e Speciale Tg1. Nato a Roma nel 1938, ha iniziato la carriera giovanissimo ed è cresciuto professionalmente in Rai dove ha lavorato per trent'anni, diventando caporedattore del politico e poi vicedirettore del Tg1, occupandosi di vicende centrali della storia italiana, dal caso Moro alla P2, e allevando generazioni di giornalisti. Fin dalla fondazione, ha fatto parte della giuria del premio Ilaria Alpi, intitolato all'inviata del Tg3 uccisa nel 1994 a Mogadiscio, in Somalia, con l'operatore Miran Hrovatin, e dedicato a valorizzare l'inchiesta televisiva. Nella sua carriera cinquantennale ha vinto numerosi riconoscimenti. Lascia le figlie Nicoletta e Carlotta, entrambe giornaliste, in forza rispettivamente all'agenzia ANSA e a Rai Parlamento.