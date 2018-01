C.destra: domani vertice leader a Arcore

MILANO, 06 GEN - Si terrà domani ad Arcore "nel primissimo pomeriggio" il vertice del centrodestra fra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Lo annuncia lo staff di Salvini. Sarà il primo - viene spiegato - di una serie di vertici, il prossimo sarà organizzato in casa Lega, per definire programmi e strategie in vista delle politiche del 4 marzo. Salvini domani chiederà agli alleati l'impegno ufficiale ad azzerare la legge Fornero come primo atto del nuovo governo.